جيمالتو وجلوبال ماتيكس تحققان تقدماً سريعاً في حلول الاتصال عن...

أمستردام-الاثنين 17 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): في إطار السعي لتلبية المتطلّبات المتزايدة على حلول الاتصال عن بعد الآمنة وعالية الأداء التي تعمل بتقنية إنترنت الأشياء، تعاونت كل من "جيمالتو" و"جلوبال ماتيكس"، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل من قبل شركة "سوفتينج إيه جي"، لتقديم حل مبتكر قادر على التفوق في بطولة تحدي "بورش جي تي 4" المجهد لسباق سيارات. ووفّرت كل من وحدة "سينتيريون" لإنترنت الأشياء من "جيمالتو" التي تعمل بتقنية التطور طويل الأجل من الفئة الأولى وشرائح الاتصال المدمجة "إي سيم" من "جيمالتو"، اتصالات لاسلكية آمنة وموثوقة لوحدة التحكم بالاتصال عن بُعد التابعة لـ"جلوبال ماتيكس" ("إكس تي سي يو")، ما يتيح المراقبة المستمرة والتواصل والصيانة التنبؤية عن بعد. ويتوافر الحل لجميع مصنعي المعدات الأصلية في جميع أنحاء العالم.

جهاز الاتصال عن بعد المدعوم من "جيمالتو" خضع للاختبار وتم اعتماده في سيارات السباق

خضع جهاز وحدة التحكم بالاتصال عن بُعد التابعة لـ"جلوبال ماتيكس" ("إكس تي سي يو") والمدعوم من "جيمالتو"، الذي تم تركيبه في سيارة سباق من طراز "بورش كايمان جي تي 4"، للاختبار في سباقٍ أُقيم على حلبة نوربورغرينغ، محققاً تفوقاً منقطع النظير في ظروف مناخية قاسية ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، وتحت تأثير الاهتزازات وسرعات تصل إلى 280 كيلومتر بالساعة. وبعد مضي ست ساعات متواصلة من القيادة، حصل هذا الحل على الموافقة بفضل أدائه المذهل وموثوقيته التامة، حيث أرسل بيانات تشخيصية في الوقت الفعلي من 40 مستشعر مختلف في المركبة إلى فريق السباق. فتمكّن الميكانيكيون من مراقبة مؤشرات الأداء بالغة الأهمية بما في ذلك ضغط الهواء في الإطارات، ودرجة حرارة الزيت، ومستوى الوقود، والسرعة طوال مدة السباق. وبفضل المعلومات الفورية للمشاكل الناتجة عن أي عطل صغير، تمكّن الميكانيكيون من تنظيم الأجزاء الضرورية وإجراء إصلاحات خلال أجراء من الثانية حتّى قبل عودة السيارة إلى منطقة التوقف للصيانة.

أجهزة الاتصال عن بعد التي تعمل بتقنية إنترنت الأشياء نحو الاعتماد السريع

يمكن لوحدة التحكم بالاتصال عن بُعد التابعة لـ"جلوبال ماتيكس" ("إكس تي سي يو")، التي لم تُصمم حصراً لسيارات السرعة عالية الأداء، الاتصال ومراقبة أي سيارة أو شاحنة في الوقت الفعلي. ويُعتبر الحل مثالياً لمجموعة متنوعة من التطبيقات بما في ذلك: بوليصات تأمين السيارات القائمة على نظام الدفع لكل ميل، وحلول إدارة أسطول السيارات، وتطبيقات تتبع المركبات، وأنظمة سلامة السائق، والصيانة التنبؤية ونظام المعلومات والترفيه في السيارة. وتسهم الطلبات المتزايدة على ميزات السيارات الذكية في تعزيز نمو السوق العالمي للاتصالات عن بعد لتحقيق معدل نمو سنوي مركب يقدّر بـ28.5 في المائة (في الفترة ما بين عامي 2017 و2022) ما يؤدي إلى تحقيق عائدات عالمية بقيمة 233.24 مليار دولار أمريكي بحلول عام 12022.

كيفية عمل حل "جلوبال ماتيكس"

تجمع وحدة التحكم بالاتصال عن بُعد التابعة لـ"جلوبال ماتيكس" ("إكس تي سي يو") البيانات من أجهزة الاستشعار المدمجة في المركبات. ثم تقوم باستخدام وحدة "سينتيريون" اللاسلكية التي تعمل بتقنية إنترنت الأشياء وشريحة الاتصال المدمجة "إي سيم" من "جيمالتو" لتشفير البيانات، وتوصيلها بشكل آمن عبر الشبكات الخلوية التي تعمل بتقنية الجيل الرابع وتقنية التطور طويل الأجل إلى نظام "جلوبال ماتيكس" القائم على السحابة. وتعمل تطبيقات التحليلات على تحويل البيانات إلى معلومات قابلة للتنفيذ من شأنها تحسين أداء المركبة وتوفير السلامة والراحة للسائق. كما يقوم حل "جيمالتو" بإدارة خدمة التزويد الآمنة لاسلكياً التي تتيح لوحدة "إكس تي سي يو" توصيل المركبات عبر أي شبكة عالمية جوالة دون زيارة الخدمة أو إجراء أي تحديثات على شريحة الاتصال المدمجة "إي سيم". ويتم التخطيط لتوسيع نطاق التعاون ليشمل استخدام تقنية الجيل الخامس.

وفي هذا السياق، قال الدكتور وولفجانج تريير، الرئيس التنفيذي لشركة "سوفتينج إيه جي": "يُمثّل نجاح وحدة التحكم بالاتصال عن بُعد التابعة لـ’جلوبال ماتيكس‘ (’إكس تي سي يو‘) على حلبة نوربورغرينغ دليلاً على الفوائد التي أنتجها التعاون الوثيق مع شركة ’جيمالتو‘ لتقديم حلول عالمية فعالة من حيث التكلفة وعالية الأداء للاتصال عن بعد خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا. وتساهم المنهجية الفريدة في التصميم المتبعة من قبل ’جلوبال ماتيكس‘ في تسهيل وتطوير ونشر هذا الحل لمصنعي المعدات الأصلية حول العالم، الذين يحصلون على حل متكامل لدمجه في السيارات أو العلامات التجارية التي تتضمن خدمات الاتصال. ويُعدّ حل الاتصال من ’جيمالتو‘ حلّاً بالغ الأهمية لنجاحنا لتقديم خدمة عالمية وموثوقة عبر الشبكة الخلوية".

ومن جانبه، قال أندرياس هايجل، نائب الرئيس الأول لشؤون منتجات إنترنت الأشياء لدى "جيمالتو": "تشكّل أساطيل السيارات الأصول المتصلة التالية ’الواجب امتلاكها‘ في عالم إنترنت الأشياء، وتعتبر وحدة التحكم بالاتصال عن بُعد التابعة لـ’جلوبال ماتيكس‘ المنصة المثالية لمصنعي المعدات الأصلية من أجل الدمج المسبق لحلول الاتصالات عن بعد أو إعادة تحديثها على متن مجموعة من أساطيل المركبات المتصلة المتنوعة. ويوفر الدمج بين وحدات ’سينتيريون‘ لإنترنت الأشياء وشرائح الاتصال المدمجة ’إي سيم‘ من "جيمالتو" أساساً صلباً للاتصال الآمن وإدارة دورة الحياة التي من شأنها تعزيز المتانة والموثوقية والمرونة".

لمحة عن شركة "جيمالتو"

شركة جيمالتو (المدرجة في بورصة يورونيكست تحت الرمز NL0000400653 GTO) هي الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن الرقمي، بعائدات سنوية بلغت 3 مليار يورو في عام 2017 وعملاء في أكثر من 180 بلداً. نحن نحقق الثقة في عالم متزايد الترابط.

من البرامج المؤمنة إلى القياسات الحيوية والتشفير الرقمي تمكّن تقنياتنا وخدماتنا الشركات والحكومات من التحقق من الهويات وحماية البيانات كي تبقى آمنة كما أنها تمكّن الخدمات في الأجهزة الشخصية، والكيانات المرتبطة والسحابة الحاسوبية وما بينها.

تقع حلول جيمالتو في القلب من الحياة العصرية، من عمليات الدفع إلى أمن المؤسسات وإنترنت الأشياء. فنحن نتحقق من هوية الأشخاص، والمعاملات والكيانات، والبيانات المشفرة ونخلق قيمة للبرمجيات – بحيث نمكّن عملاءنا من تقديم خدمات رقمية آمنة لمليارات الأفراد والأشياء.

لدينا 15,000 موظف يعملون انطلاقاً من 114 مكتباً، و40 مركزاً للتخصيص والبيانات، و35 مركز أبحاث وبرمجيات في 47 دولة.

للمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.gemalto.com، أو تابعنا على تويتر عبر @gemalto.

1https://www.hdma.org/news/global-telematics-market-be-worth-us23324-billion-2022

يضمّ هذا البيان الصحافي وسائط متعددة. يمكنكم الاطلاع على البيان الكامل عبر الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51911877&lang=en

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة تفقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.