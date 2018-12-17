تشاووش أوغلو: FBI الأمريكي يعتقل بعض أنصار المعارض التركي جولن

وكالات

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن السلطات الأمريكية بدأت تتخذ خطوات قانونية بحق أنصار الداعية التركي المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، وفقا لما نقلته قناة TRT

التركية.

وأضاف أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI يجري في 15 ولاية تحقيقات بشأن أنشطة منظمة جولن، وقد بدأ تنفيذ اعتقالات في صفوف أنصار الداعية بولاية

نيوجيرسي.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان تشاووش أوغلو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لنظيره التركي رجب طيب أردوغان أن واشنطن تدرس إمكانية تسليم جولن إلى أنقرة.

وتعتبر السلطات التركية جولن العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016.