شقيق منفذ اعتداء ستراسبورج: كلنا نتحمل بعض المسؤولية

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قال أحد أشقاء منفذ هجوم ستراسبورج بفرنسا شريف شيكات إن "الجميع يتحمل بعض المسؤولية" عما حدث، بعد احتجازه لمدة 4 أيام، بحسب إذاعة "RTL" الفرنسية.
وبدأ شقيق شريف شيكات "حزينا وعاجزا"، حيث قال إنه "نادم على عدم تمكنه من التعامل مع انجراف أخيه وراءفكره".
ومن المنتظر أن يُعرض أحد أشقاء شيكات الآخرين، اليوم الاثنين، على قاضي التحقيق للاشتباه بأنه تعاون معه من خلال تقديم السلاح والتستر عليه.
وأطلقت السلطات الفرنسية سراح 4 أفراد من عائلة منفذ الاعتداء، الذي أسفر
وبموجب شهادة عبد الكريم شكات، والد شريف، التي تم بثها يوم السبت الماضي على قناة "France2"، فقد كان ابنه الشاب من مؤيدي تنظيم "داعش".
وقال الأب إنه كان على علم بتأييد ابنه للتنظيم الإرهابي، مضيفا أنه شاهده آخر مرة قبل 3 أيام من الهجوم، لكنه لم يتحدث معه.
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