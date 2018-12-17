رئيس مجلس النواب العراقي في زيارة رسمية للسعودية

السعوديه ليندا سليم

التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ وأعضاء المجلس.وذلك في مجلس الشورى، اليوم الاثنين، عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة تفعيل عمل المجلس التنسيقي العراقي- السعودي، ولجان الصداقة البرلمانية.

وبحسب بيان لمكتب الحلبوسي أكد على أهمية توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، لاسيما ملف الإعمار، من