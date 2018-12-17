رئيس مجلس النواب العراقي في زيارة رسمية للسعودية

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السعوديه ليندا سليم
التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ وأعضاء المجلس.وذلك في مجلس الشورى، اليوم الاثنين، عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة تفعيل عمل المجلس التنسيقي العراقي- السعودي، ولجان الصداقة البرلمانية.خلال تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في العراق، ودعم المملكة العربية السعودية لإعادة إعمار المدن المدمرة، بعد أن تحررت من إرهاب "داعش"، وكذلك التي تعاني من نقص في الخدمات.
وقد وجه الحلبوسي دعوة رسمية إلى رئيس مجلس الشورى السعودي لزيارة بغداد.
كما استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر
اليمامة في الرياض، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي برفقة عدد من أعضاء المجلس.
وقال الحلبوسي: "العراق حريص على تطوير علاقته مع محيطه العربي والإقليمي من خلال التنسيق المشترك وعلى المستويات كافة، ولا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري ودعم التبادل التجاري وفتح المنافذ الحدودية وتطويرها".
وشدد على "أهمية أن يكون للدول الشقيقة دور في ملف إعمار العراق، ولا سيما المملكة العربية السعودية، بما تمتلكه من شركات وخبرات ستسهم في إعادة تأهيل العديد من المدن التي تضررت بفعل الإرهاب أو تلك التي تفتقر للخدمات والبنى التحتية".
التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ وأعضاء المجلس.وذلك في مجلس الشورى، اليوم الاثنين، عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة تفعيل عمل المجلس التنسيقي العراقي- السعودي، ولجان الصداقة البرلمانية.
وبحسب بيان لمكتب الحلبوسي أكد على أهمية توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، لاسيما ملف الإعمار، من
وقد وجه الحلبوسي دعوة رسمية إلى رئيس مجلس الشورى السعودي لزيارة بغداد.
كما استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر
وقال الحلبوسي: "العراق حريص على تطوير علاقته مع محيطه العربي والإقليمي من خلال التنسيق المشترك وعلى المستويات كافة، ولا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري ودعم التبادل التجاري وفتح المنافذ الحدودية وتطويرها".
وشدد على "أهمية أن يكون للدول الشقيقة دور في ملف إعمار العراق، ولا سيما المملكة العربية السعودية، بما تمتلكه من شركات وخبرات ستسهم في إعادة تأهيل العديد من المدن التي تضررت بفعل الإرهاب أو تلك التي تفتقر للخدمات والبنى التحتية".
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