نتنياهو يعلن قدرة إسرائيل على تدمير "أي هدف "

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وكالات:
تحدث بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ، عن تطوير صواريخ هجومية تستطيع الوصول إلى أي مكان وتدمر أي هدف.
وقال نتنياهو خلال زيارته إلى شركةالصناعات الجوية الإسرائيلية: " يتم هنا تطوير أسلحة ذات قدرات خاصة لا تمتلكها أي دولة أخرى".
واستعرض رئيس الشركة هارئيل لوكير ومديرها العام نمرود شيفير ومسؤولون كبار آخرون الاتجاهات التي تسير فيها، والتي تؤدي إلى تصاعدها كما تم استعراض السبل التي يمكن لهذه الاتجاهات أن تخدم الأمن القومي الإسرائيلي.
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