أوليانوف: روسيا ستطرح للنقاش مسألة انتهاك كندا لاتفاقية مكافحة المخدرات

قال ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن كندا التي قننت في الصيف الماضي استخدام الماريخوانا، انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات.
وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن المجتمع الدوليكان في السابق يرد دائما على وقائع انتهاك هذه الاتفاقية.
وأضاف: "لكن الوضع تغير العام الجاري جراء "الجهود الكندية" التي انتهكت بشكل صارخ الاتفاقية عن طريق
وعبر الدبلوماسي الروسي أيضا عن اعتقاده أن كندا فتحت بذلك "صندوق باندورا". وتابع: "حاليا نسمع هناك دعوات لتقنين الهيرويين. وعدد المنتهكين يزداد، الأمر الذي يثير قلقا كبيرا".
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