(المركزي) يحدد (20) ألف جنيه للسحب عبر البطاقة خلال الشهر

أصدر بنك السودان المركزي يوم الأثنين منشوراً حدد بموجبه أعلى سقف يمكن سحبه عبر بطاقة الصراف الآلي وهو عشرون ألف جنيه فقط خلال الشهر.

وقال البنك إن ذلك يأتي في إطار ترتيبات ضبط الصرف النقدي من الصرافات الآلية.

ووجه البنك بحسب سونا – المصارف عمل الترتيبات الفنية اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)