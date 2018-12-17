التاريخ يبشر برشلونة قبل مواجهة ليون

أسدل الستار مساء اليوم الإثنين، على قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أجريت في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن وقوع ليون الفرنسي في طريق برشلونة الإسباني، في مواجهة سهلة على الورق بالنسبة للأخير.

وكان برشلونة أول فريق يحسم تأهله من دور المجموعات، كمتصدر للمجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، بينما تأهل ليون كوصيف للمجموعة السادسة برصيد 8 نقاط.

تفوق كتالوني

وبحسب موقع (هاي كوره) يُعد ليون هو ثاني أكثر فريق فرنسي يواجه برشلونة، بعد باريس سان جيرمان، برصيد 6 مباريات.

وخلال الـ6 مباريات، حقق برشلونة الانتصار في 4 مباريات وحسم التعادل مباراتين، ولم ينتصر الفرنسيون قط.

ويعتبر ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة الحالي، من الهدافين لمواجهات الفريقين، حيث سجل 3 أهداف في شباك ليون.

وعلى مستوى الأهداف بشكل عام، سجل برشلونة 16 هدفا، واستقبل 7 أهداف فقط ضد ليون.

بشرى سارة

آخر مواجهة بين الفريقين، ترجع إلى موسم 2008-2009، وأيضًا كانت ضمن دور الـ16 من دوري الأبطال.

ووقتها انتهى لقاء الذهاب في فرنسا بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن يكتسح برشلونة خصمه في الإياب في كتالونيا بنتيجة (5-1).

وخلال هذه النسخة من البطولة، توج البلوجرانا باللقب، بعد أن وصل للدور النهائي وفاز على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

حذر مطلوب

رغم أن كل المؤشرات تُرشح برشلونة للتأهل للدور المقبل على حساب ليون، لكن الفريق الفرنسي لن يكون فريسة سهلة هذه المرة.

فليون هو واحد ضمن 5 فرق هذا الموسم لم يتلق أي هزيمة في دوري الأبطال هذا العام، بجانب أنه حقق الانتصار على مانشستر سيتي الذي يقوده مدرب البارسا السابق بيب جوارديولا (2-1) في معقل السيتيزنز “ملعب الاتحاد”، بدور المجموعات، وانتهى لقاء الإياب في فرنسا بالتعادل الإيجابي (2-2).

وأيضًا يملك ليون رقما صعبا في دور المجموعات، حيث يعد الفريق الأكثر تحقيقا للتعادل بـ5 مباريات، بالإضافة إلى أنه سجل في كل المباريات، ولكنه لم يخرج بشباك نظيفة في أي مباراة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365).