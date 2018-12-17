بدء التشغيل التجريبى للربط الكهربائي مع مصر يناير المقبل

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن بدء التشغيل التجريبى لخط الربط الكهربائى مع السودان الشهر القادم، بقدرات تصل لـ (150) ميجا وات تتزايد مستقبلًا.

وقال د. محمد شاكر وزير الكهرباء المصري ، بحسب (smc) إن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من خط الربط مع السودان سيكون في يناير القادم بحد أقصى إن لم يكن نهاية الشهر الجاري، مبيناً أن تكلفة المرحلة الأولى تبلغ (6,8) مليون دولار و (560) ألف يورو و(376) مليون جنيه، مضيفاً أنه من المقرر أن تزيد القدرة الكهربائية للربط في المرحلة الثانية لتصبح (300) ميجاوات على ذات الجهد في الربع الأول من عام 2020 على أن تشمل المرحلة الثالثة الربط على جهد (500) كيلوفولت لنقل قدرات كهربية تصل إلى (600) ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والموارد المائية السودانية قد أعلنت أن مايلي السودان في البنيات الأساسية للربط الكهربائي مع مصر قد وصل النهايات، وأكدت جاهزية السودان وحرصه على إنجاز مشروع خط الربط الكهربائي مع مصر في أسرع وقت ممكن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)