السودان يشارك في ملتقى الإعلام العربي بالرياض

انطلقت يوم الأثنين بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية فعاليات الملتقى الإعلامي العربي تحت شعار “الحملة الإعلامية العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 سبل وآليات التنفيذ”.

بمشاركة وزير الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السوداني بشارة جمعة ارو وعدد من وزراء الإعلام العرب وعدد من قادة العمل الإعلامي السوداني ورؤساء الصحف ومشاركة 400 من الإعلاميين العرب.

وخاطب جلسة الملتقى وكيل إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام السعودية د. خالد الغامدي ، مرحباً بمشاركة نخبة من الإعلامين، قائلا “إن الهدف من الملتقى هو لمناقشة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من مشاركة الإعلاميين العرب من خبراتهم في هذا المجال”، معربا عن سعادته بأن تكون الرياض عاصمة الإعلام العربي لما تتمتع به من إمكانيات واهتمام نحو التنمية.

وأكد المتحدثون في الملتقى بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)بذل الجهود لوضع الخطوط العامة الإقليمية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة للتغلب على التحديات التي تعيق التنمية، وبينوا أن اختيار الرياض لهذا العام لتكون عاصمة الإعلام العربي سيحقق هذه التنمية ويشكل منافسة للأطر العالمية لتنفيذ هذه التنمية، مطالبين بالإسراع في إنفاذ الخريطة الإعلامية العربية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 من أجل التغلب على التحديات التي تعيق التنمية خاصة وأن الخارطة تشمل نقل المعارف والمعلومات بصورة فعالة إلى الناس لكي تتحقق الفائدة منها ويكون ذلك من خلال الاتصالات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)