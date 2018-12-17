الجنيه السوداني ينتفض ويكسب 10 جنيهات خلال يومين.. تعرف على سعر الدولار مساء يوم الإثنين

شهد يوم الأحد إنهيار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بصورة مفاجئة مع إفتتاح تعاملات الأسبوع في السوق الموازية بعد تصاعد إستمر لعدة أيام متوالية، وشكل المشهد إرتباكاً واسعاً قي الأسواق بين الصعود والهبوط، وتفاوتت أسعار العملات الأجنبية في الخرطوم بمؤشر هبوط إستمر الإثنين لليوم الثاني على التوالي.

وإنخفض الجنيه السوداني لأدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس بختام تداولات الأسبوع الماضي في تداولات السوق الموازية، وهبط لمستوى قياسي لم يشهده السودان من قبل.

وبدأ التراجع بوتيرة سريعة في قيمة الجنيه، بعد أيام من إعلان حكومة معتز موسى رئيس الوزراء تنفيذ تحرير جزئي للعملة، ورفع سعر الدولار إلى 47.5 جنيها في تداولات المصارف التجارية فيما يعرف بلجنة صناع السوق، ليستمر الهبوط يومياً حتى سجل الدولار رقماً قياسياً مقابل الجنيه يوم الخميس 13 ديسمبر 2018 ، ثم شهد السوق إنخفاض مفاجئ يوم الأحد.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز وشح في المحروقات التي تحظى بدعم حكومي كبير وكذلك صعوبة في الحصول على النقد من المصارف، مما شكل معاناة كبيرة للمواطنين .

مساء يوم الإثنين 17 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 60.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.00 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 70.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية، وهي نفس أسعار الصباح.

يوم الأحد 16 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 63.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.80 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 73.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الخميس 13 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 70.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.65 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 80.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

بنك السودان المركزي أعلن صباح يوم الإثنين 17 ديسمبر 2018 أسعار لجنة (صناع السوق) ، على أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.71 جنيه.

أحمد الفاضل

الخرطوم (أخبار الخليج 365)