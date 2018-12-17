المدير الرياضي لبايرن ميونيخ يقرّ بصعوبة لقاء ليفربول

امتدح البوسني حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني فريق ليفربول الإنكليزي الذي سيواجهه البافاري في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووضعت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا التي سحبت اليوم الإثنين في مدينة نيون السويسرية، بايرن ميونيخ المتعثر في الدوري الألماني في مواجهة معقدة جداً أمام ليفربول.

وبحسب (بين سبورت) قال حميديتش: “ليفربول أفضل فريق في الوقت الحالي، يتصدر الدوري الإنكليزي الممتاز، يلعبون كرة قدم جيدة للغاية”.

كما أشاد حميديتش بسرعتهم الكبيرة وإمكانياتهم البدنية العالية مضيفاً: “نحن نتطلع للعب هناك”، مشيراً إلى أنّ هذا النوع من التحديات ضروري لإضافة المزيد للمسيرة المهنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365).