سحبت بالعاصمة الإماراتية ابوظبي عصر اليوم قرعة دور الثمانية لكأس عام زايد للأندية العربية الأبطال حيث أوقعت المريخ في مواجهة مولودية الجزائر ويقام الذهاب بالجزائر والإياب بإم درمان وكان المريخ تحطى في دور الستة عشر فريق اتحاد العاصمة ويواحه الفائز موزن مباراتي المريخ والمولودية الفائز من الرجاء والنجم الساحلي في نصف النهائي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن القرعة العربية تعيد المريخ للجزائر مرة أخرى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .