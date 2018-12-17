7 ـ 9 قناطير إنتاجية الفدان من القطن

أعلن مدير شركة السودان للأقطان بولاية الجزيرة الطيب الطاهر، أن محصول القطن حقق هذا الموسم إنتاجية عالية بمشروع الجزيرة بلغت في المتوسط 7ـ9 قناطير في الفدان في 70 ألف فدان قطن مولتها الشركة.

وعزا تراجع المساحات المزروعة مقارنة بالموسم السابق والذي شهد زراعة 83 ألف فدان والخطة التأشيرية للموسم الزراعي 2018ـ 2019 المقترحة 150 ألف فدان، لأزمة الوقود في فترة التحضير للزراعة وندرة السيولة.

وعبر مدير الشركة السودانية للأقطان بحسب وكالة السودان للأنباء، عن عدم رضائه لتسرب الأقطان في ظل انعدام السيولة، مناشداً المزارعين للالتزام بالعقود التي تم التوقيع عليها، كما ناشد أصحاب المحالج بتمويل المزارعين في المواسم المقبلة لزيادة الإنتاج وعدم مضايقة الشركات التعاقدية لتفادي فقدان المحصول، مطالباً الدولة بإزالة عقبات الإنتاج للتوسع في المساحات المزروعة حتى تبلغ مليون فدان.

وكشف الطاهر عن زراعة 1,5 ألف فدان قطن بجبل مرة لأول مرة لتشجيع المنتجين عبر تمويل بعض العمليات الزراعية، حيث تجرى فيها الآن عمليات الحصاد بمتوسط إنتاجية مبشرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)