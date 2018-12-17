لقاءات مكثفة لأبناء جنوب كردفان بالخارج لتسريع عملية التفاوض

كشفت قيادات بارزة بمنطقة جبال النوبة بالخارج عن قيامهم بعقد لقاءات مكثفة مع المسؤولين بالاتحاد الافريقي والاتحادالاوربي لطرح قضايا المنطقة وتسريع عملية التفاوض، في وقت رفضت فيه القيادات خلط قضايا المنطقة بالقضايا السياسية الأخرى.

وانتقد د. ادم جمال احمد رئيس وفد ابناء النوبة بالخارج بحسب (smc) طرح المجموعات المسلحة بمناقشة القضايا السياسية، واصفاً سلوك الحركات المسلحة في جولات التفاوض بعدم الجدية، قائلاً أن هذا السلوك يتعارض مع طرح الحكومة ، مطالباً بمناقشة القضايا التي تم تحديدها.

وأكد جمال تمسكهم بالبدء بمناقشة القضايا الامنية والانسانية ومن ثم مناقشة القضايا الاخري، كاشفاً عن ترتيبات لمشاركة وفد من ابناء النوبة بالخارج في جولة التفاوض المزمع اجراؤها منتصف شهر يناير المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)