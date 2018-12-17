قرعة نارية في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال

سحبت في ابوظبي قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للاندية الابطال بحضور عربي واسع وبمشاركة ممثلي الأندية المشاركة في هذا الدور. تأهل الى دور ربع النهائي أندية: النجم الساحلي التونسي والاتحاد السكندري المصري والمريخ السوداني والرجاء البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر الجزائري من عرب أفريقيا، مقابل الوصل الإماراتي، والهلال والأهلي السعوديين من عرب آسيا. نتائج القرعة: 1- الهلال السعودي × الإتحاد السكندري 2- الوصل الإماراتي × الأهلي السعودي 3- الرجاء البيضاوي × النجم الساحلي 4- مولودية الجزائر × المريخ السوداني الدور نصف النهائي: -الفائز من مواجهة: الهلال السعودي والاتحاد السكندري يواجه الفائز من مواجهة الوصل الإماراتي و الأهلي السعودي – الفائز من مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي و النجم الساحلي التونسي يواجه الفائز من مواجهة مولدية الجزائر الجزائري والمريخ السوداني ووجه معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ تركي آل الشيخ الأمانة العامة للاتحاد بالعمل على تنظيم نسخة أخرى لبطولة كأس زايد للاندية الابطال وإطلاق بطولة عربية للمنتخبات الكبار وبحيب موقع (يورو سبورت) فقد اعلن الاتحاد العربي لكرة القدم رسميا إقامة نهائي كأس زايد للاندية الابطال على ملعب الشيخ هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية الدكتور رجا الله السلمي أمين عام الاتحاد العربي لكرة القدم ألقى كلمة باسم معالي تركي آل الشيخ رحب فيها بالاشقاء العرب متطلعا لتحقيق المزيد في الايام المقبلة مؤكدا ان البطولة ارتفعت قيمتها بعد اطلاق اسم كأس زايد عليها. الخرطوم (أخبار الخليج 365).

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