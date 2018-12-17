نحلٌ يحمل حقائب على ظهره!

الخليج 365 | فريق التحرير

طوّر باحثون في جامعة واشنطن، نظام استشعار قابل للحمل من قبل النحل الطنان بهدف جمع بيانات حول الموقع ودرجة الحرارة والرطوبة، والتي يمكن استخدامها لمعرفة صحة الحياة النباتية في منطقة معيّنة.

ووفق ما أوردته الجامعة على موقعها الإلكترونيّ، فإنّ بإمكان المزارعين جمع هذه البيانات باستخدام طائرات مسيّرة، لكنّ ذلك يحتاج طاقة وجهدًا كبيرًا.

ونظرًا لأنّ بإمكان النحل الطيران بالاعتماد على قدرته الذاتية، فإن الجهاز القابل للحمل ليس بحاجة إلى نظام تحريكي، كما أنّ بطاريته يمكن أن تدوم لمدة سبع ساعات تقريبًا في حين يمكن أن تطير الطائرات المسيّرة فقط لمدة 10 أو 20 دقيقة. ويمكن للعلماء إعادة شحن البطاريات لاسلكيًا وجمع البيانات التي تم تجميعها في خلية النحل حيث يعود كل ليلة.

وقال شيام غولاكوتا، وهو أستاذ مشارك في جامعة واشنطن، إن "وجود حشرات تحمل أنظمة استشعار كهذه يمكن أن يكون مفيدًا للمزارع، لأن النحل يمكن أن يستشعر أشياء لا تستطيع أجهزة إلكترونية، مثل الطائرات المسيّرة، استشعارها".

وأضاف أنه "مع طائرة مسّيرة، أنت تحلق في المكان بشكل عشوائي، في حين أن النحل سينجذب إلى أشياء معينة، مثل نباتات يفضل تلقيحها. وعلاوة على التعلم عن البيئة، يمكنك أيضًا معرفة الكثير عن كيف يتصرف النحل".

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