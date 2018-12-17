كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تعترف بخسائرها الكبيرة بسبب الحصار (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترفت قطر بمزيد من أوجاعها ومعاناتها خلال العام الماضي، بعد أن تسببت المقاطعة التي أطلقتها الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، والتي شملت إغلاق كافة مجالاتها البرية والبحرية والجوية المؤدية لقطر.

وكانت قد أبرزت شبكة بلومبيرج الأمريكية، إعلان الخطوط الجوية القطرية عن خسائر فادحة، بعد أن تسببت مقاطعة الدوحة في ارتفاع التكاليف التشغيلية للطيران.

وفي قطاع السياحة، عانت الدوحة بشكل واضح خلال الفترة الماضية، حيث كشفت تقارير سياحية أن قطر عانت بشكل واضح على مدار الأشهر الماضية من انخفاض واضح في مستويات السياحة القادمة من الدول العربية المُحيطة، مشيرة إلى أن العديد من القطاعات بخلاف السياحة قد تأثرت بقوة على مدار العام الماضي.

وسعت قطر من خلال حملاتها الدعائية للانتشار بقوة على المستوى الدولي خلال العام الماضي، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتخطي الأزمات الاقتصادية التي أحاطت بالدوحة على مدار الفترة الماضية.

وفي 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة، بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها في شؤون الدول العربية الداخلية وتقرّبها من إيران.