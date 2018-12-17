كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استفتاء: 90% من الليبيين يريدون نجل القذافي رئيسا للبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته حركة ''مانديلا ليبيا، أن 90 % من المشاركين في التصويت اختاروا تأييد سيف الإسلام القذافي نجل معمر القذافي رئيسا لإعادة بناء الدولة واستكمال المشاريع في ليبيا". وشارك في الاستفتاء، بحسب البيان الذي نشرته الحركة على صفحتها الرسمية بـ''تويتر''، 71065 شخصا، وصوت ما نسبته 91.64 % لصالح سيف الإسلام، وصوت بـ"لا" ما نسبته 8.36 من المشاركين.

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