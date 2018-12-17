كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوطني السوداني يطلق مؤتمرات البناء الحزبي استعدادا للمؤتمر العام الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطلق المؤتمر الوطني السبت مؤتمرات البناء الحزبي على مستوى شعب الأساس بجميع محليات ولايات السودان ال (١٨٩).

وقال رئيس قطاع الإعلام بالحزب إبراهيم الصديق في تصريحات صحفية، إن انطلاقة البناء الحزبي للوطني تاتي استعدادا للمؤتمر العام الخامس الذي سينعقد في ابريل من العام القادم.

مشيرا إلى أن الحزب قد اكمل استعداداته في جميع الولايات لاطلاق اضخم ممارسة سياسية تنظيمية في تاريخ السودان من خلال مشاركة عضويته التي تجاوزت ال(٧) مليون في المؤتمرات التي ستناقش قضايا السياسة والاقتصاد ومعاش الناس وتقييم البرنامج الانتخابي الماضي للحزب في انتخابات العام ٢٠١٥م. وقال الصديق أن عدد كبير من قيادات الحزب من اعضاء المكتب القيادي قد توجهوا للولايات للمشاركة والاشراف على هذه المؤتمرات. وكانت جميع الولايات قد كونت لجانها التنفيذية المعنية بالإعداد للمؤتمرات وشرعت في انفاذ برامجها التنظيمية من اجل تاسيس بناء حزبي قوي ينافس به الحزب في الانتخابات القادمة ٢٠٢٠م.