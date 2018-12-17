كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيليون يعثرون على خاتم "صالب المسيح" ببيت لحم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعلنت هيئة الآثار الإسرائيلية، أن الخاتم الذي عثر عليه في (هيروديون) هو خاتم الحاكم الروماني، بيلاطس البنطي، الذي صلب السيد المسيح.
وقالت الصحيفة إن التوصل لهوية صاحب الخاتم تم بعد عملية تطهير شاملة وتصويره باستخدام "كاميرا خاصة" في معامل الآثار هيئة الاثارالإسرائيلية.
ونظرا لبساطة الختم، يعتقد الباحثون أن الحاكم استخدمه في اعماله اليومية، أو أنه يعود لأحد مسؤوليه أو لشخص في المحكمة، استخدمه للتوقيع باسمه، وكان هذا النوع من الخواتم سمة مميزة لفئة الفرسان والحكام في العصر الروماني.
ويحتوي الختم على نقوش اغريقية (صورة لسفينة نبيذ محاطة بكتابة يونانية) وترجمت الكتابة هي اسم “بيلاتوس”، ويرتبط هذا الاسم بالحاكم الروماني بيلاطس البنطي، الذي ورد ذكره في "الانجيل"، بوصفه "صالب المسيح".
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