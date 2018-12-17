كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان.. استقالة وزيرة الدولة بالضمان الاجتماعي من البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعللت مني فاروق في استقالتها التي قدمتها لرئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر وتلاها في جلسة اليوم “الإثنين”، أن البرلمان أقدس من أن يجمع معه أي عمل آخر، قائلة إنها تريد إفساح المجال لعضو آخر في المجلس الوطني من القائمة النسبية للمرأة المودعة لدى المفوضية القومية للانتخابات. وذكر رئيس البرلمان أنه وفقًا للائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني تسقط العضوية بقرار يتخذه البرلمان، ووجه عمر بتحويل طلب الاستقالة للجنة قيادة المجلس “الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة” على أن تقرر تحويلها لأحد اللجان للنظر في الاستقالة. أريد إفساح المجال لغيري.. هكذا عللت وزيرة الدولة بالضمان والتنمية الاجتماعية، وعضو البرلمان عن حزب الاتحادي الديمقراطي، منى فاروق سليمان، باستقالة مكتوبة من عضوية المجلس الوطني بحجة توليها المنصب الوزاري.

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