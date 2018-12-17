كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنانة سودانة تستعين بالشرطة خوفا من حرامية الهواتف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستعانت الفنانة السودانية حنان بلوبلو بدورية شرطة لحراسة منزلها ليلًا بعد التفلتات الأخيرة التي شهدتها منطقة المهندسين من بعض لصوص الهواتف ومعتادي الإجرام الذين يروعون من في الطريق، الأمر الذي قد يلحق الضرر بها حسب قولها.

وأوضحت بلوبلو في حديثها: "في الآونة الأخيرة انتشر المجرمون ومعتادو السرقات في الشوارع ليلًا ونهارًا وهم يقومون باختطاف وقلع الهواتف في الشوارع ليلًا، بجانب انتشار بعض المعتوهين الذين يقتحمون المنازل وعانيت من ذلك كثيرًا، موضحة: لذلك فضلت أن أستعين بدورية شرطة تقوم بحراسة منزلي ليلًا من أجل حمايتنا وسلامتنا من أي ضرر قد نتعرض له".