كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنانة سودانة تستعين بالشرطة خوفا من حرامية الهواتف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت بلوبلو في حديثها: "في الآونة الأخيرة انتشر المجرمون ومعتادو السرقات في الشوارع ليلًا ونهارًا وهم يقومون باختطاف وقلع الهواتف في الشوارع ليلًا، بجانب انتشار بعض المعتوهين الذين يقتحمون المنازل وعانيت من ذلك كثيرًا، موضحة: لذلك فضلت أن أستعين بدورية شرطة تقوم بحراسة منزلي ليلًا من أجل حمايتنا وسلامتنا من أي ضرر قد نتعرض له".
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