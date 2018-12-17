مسدس البوتوكس”.. اختراع جديد لعمليات تجميل بلا ألم”

كشفت شركة كندية، عن اختراع جديد، عبارة عن “مسدس” لحقن البوتوكس تحت الجلد، دون التعرض للآلام التي ترافق عملية الحقن باستخدام الإبر العادية.
ويفضل كثير من أطباء التجميل استخدام الإبر في حقن البوتوكس نظرا لدقتها، إلا أن عددا كبيرا من المرضى يخافون الآلام الناتجة عن الوخز، فيلجأ البعض إلى بدائل كالعلاج بالليزر مثلا، حتى وإن كان ذلك يتسبب بإحداث حروق في الطبقة العليا من الجلد.
وعلى مر السنوات الماضية، حاول علماء البحث عن بدائل “غير مؤلمة” لحقن البوتوكس، فكانت هناك محاولات لصناعة جيل أو كريم بوتوكس، إلا أنها لم تأتي بردود فعل إيجابية من قبل المستهلكين، الذين رأوا فيها مجرد “وسائل تسويقية عديمة النفع”.
وجاء اختراع شركة “ميديكال إنترناشيونال تكنولوجيز”، لمسدس “MED-JET”، ليقدم حلا مميزا لهذه المشكلة، عبر حقن البوتوكس دون إبر أو ألم.
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