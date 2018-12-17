إصابة شرطي بكسر خلال محاولة اعتقال قاصر مخدر يعترض طريق المارة في العيون

أصيب أحد رجال الأمن، نهاية الأسبوع الماضي، في مدينة العيون، بكسر على مستوى يده، خلال محاولته القبض على شاب، وقاصر، مخدرين، كانا قد اعترضا سبيل المارة في أحد شوارع المدينة.

وأفاد مصدر أمني أن شرطة النجدة، على مستوى شارع مزوار في مدينة العيون، تمكنت من إيقاف قاصر ذي 16 سنة، وهو في حالة تخدير، وهيجان، متلبسا باعتراض سبيل المارة، وعرضهم للسرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض مع الضرب، والجرح بواسطته باستعمال دراجة نارية، من نوع “C90 ” رفقة شاب آخر تمكن من الفرار.

وتم العثور بحوزة الموقوف على ثمانية هواتف محمولة، متحصلة من السرقة، وكذا قرصين مهلوسين، ومبلغ مالي.

وكانت مصالح ولاية أمن العيون قد توصلت بشكايات من مجموعة من ضحايا المعنيين، الذين تعرضوا للاعتداء، والسرقة من طرفهما، صباح اليوم ذاته.

ومكنت التحريات من العثور في مسرح الجريمة على سكين كبير الحجم، الذي تم استعماله في الاعتداءات.

وأضاف المصدر ذاته أنه بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، تم الاحتفاظ بالموقوف في المكان المخصص للأحداث لفائدة البحث، والتقديم أمام العدالة، في حين لاتزال الأبحاث مسترسلة قصد إيقاف المشتبه فيه الثاني.