عاجل.. قرعة كأس العرب تضع الرجاء في مواجهة فريق تونسي قوي بدور الربع

تعرف فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن خصمه في دور ربع نهائي البطولة العربية، وذلك خلال القرعة التي أقيمت قبل قليل بإمارة ابو ظبي في الإمارات.

وسيواجه الفريق الأخضر في هذا الدور، فريق النجم الرياضي الساحلي التونسي، الذي يعتبر واحدا من أقوى الأندية التونسية والعربية المرشحة للتتويج باللقب، وستقام مباراة الذهاب بالدار البيضاء، على أن يقام لقاء العودة في تونس.

وسبق للفريق التونسي، أن أخرج من الدور الماضي فريق الوداد البيضاي، بعد أن انتصر عليه بهدف دون رد في مجموع المواجهتين.

جدير ذكره، أن الفريق المغربي قد بلغ هذا الدور، بعد أن فاز في أولى مبارياته على “هيومنتن” اللبناني، قبل أن يتجاوز في دور الثمن، فريق الاسماعيلي المصري بركلات الترجيح.

ويسعى بطل كأس الاتحاد الإفريقي، إلى التأكيد على قوته هذا الموسم، والمنافسة بقوة على هذا اللقب، بالرغم من صعوبة المهمة لتواجد أندية عربية قوية، وذلك بالنظر إلى القيمة المالية الكبيرة لهذه المسابقة التي تبلغ أزيد من 6 ملايين دولار.