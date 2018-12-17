القدس - بواسطة محمد عز العرب - طاقم الأغنية: كلمات: مظفر النواب ألحان: وليد غلمية إنتاج: سامر جرادات توزيع موسيقي: يعقوب حمودة تدريب الكورال: محمود عوض مساعد إنتاج: إيهاب هنية هندسة الصوت: إيهاب هنية ماسترينغ: رامي عرفات أعضاء الكورال: يمنى أبو هلال إبتسام أحمد ميرا أبو هلال لما أبو هلال حنا الحاج حسن محمود عوض أحمد مزعرو محمد مصطفى عبد الرحمن علقم العازفون: مدحت الحسيني أيهم جلال تامر نصار يسار سعدات حسن الشيخ خلدون أبو نجمة يعقوب حمودة كلمات الأغنية: يا زهرة النيران في ليل الجليل

أما فلسطين .. واما النار جيل بعد جيل

نحن جندنا الدمار

وقحمنا كل حدّ

ونوافيك انتصارا نحن قلنا لا لانزال البنادق

لا لذبح الأرض

لا لمن يطوي البيارق

كل جرح كان تطهيرا وعشقا

كل حد .. كان فجرا كان أفقا

نحن قلنا لا لإنزال البنادق

لا لذبح الأرض

لا لمن يطوي البيارق لا لمن يطوي البيارق

شكرا لقرائتكم خبر عن يا زهرة النيران | كورال الثورة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة عرب 48 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي عرب 48 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .