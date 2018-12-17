تركيا: آلاف الأشخاص يتظاهرون في ديار بكر احتجاجا على غلاء المعيشة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية .. آلاف الأشخاص يتظاهرون في ديار بكر احتجاجا على غلاء المعيشة

خرج آلاف الأشخاص الأحد في ديار بكر جنوب شرق تركيا للتظاهر تنديدا بارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة، وأشاد بعضهم بمتظاهري "السترات الصفراء" في فرنسا، بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

وتجمع المحتجون الذين لبوا نداء كونفدرالية نقابات عمال الخدمة العامة، في وسط مدينة ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذات الغالبية الكردية، وذلك تحت رقابة أمنية مشددة. وكتب على إحدى اللافتات "لن ندفع ثمن الأزمة الاقتصادية".

ويذكر أن الوضع الاقتصادي تدهور كثيرا في الأشهر الأخيرة بسبب تراجع قيمة الليرة التركية على خلفية توتر دبلوماسي مع واشنطن صيف 2018 ورفض الأسواق السياسات الاقتصادية لأنقرة.

وبلغ التضخم في تشرين الثاني/نوفمبر 21,62 بالمئة بالنسق السنوي متباطئا بشكل ضئيل عن مستواه في تشرين الأول/أكتوبر. وعلى الرغم من الإجراءات الحكومية يشعر السكان يوميا بارتفاع الأسعار. فيما أشاد بعض المحتجين بحركة "السترات الصفراء" في فرنسا المطالبة بالمزيد من العدالة الاجتماعية.

وقال محمد سيرين وهو أحد المحتجين "إن مطالبنا مماثلة (...) وللمطالب الأهداف ذاتها لكن هناك فوارق في كل بلد (...) نحن ببساطة نطلب ظروف عيش إنسانية".

فيما دعا المحتجون الذين قدموا من مختلف مناطق الجنوب والجنوب الشرقي أيضا بإعادة المطرودين الـ140 ألفا من وظائفهم إثر محاولة الانقلاب في 2016، إلى أماكن عملهم.

وجرت احتجاجات ديار بكر في أجواء احتفالية واستمرت نحو ثلاث ساعات، دون توتر مع قوات الأمن.