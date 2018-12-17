رئيس وزراء هولندا يحذر من تقليد البريكست البريطاني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي

حذر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الهولنديين الاثنين من محاولة تقليد "الفوضى" والانقسام" الذي تعاني منه بريطانيا بسبب قرارها الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وكتب روتي في إعلان على صفحة كاملة في صحيفة الغيمين داغبلاد "أنا أشبّه هولندا بالزهرية التي يمسك بها 17 مليون مواطن".

وقال "للحفاظ على هذه الزهرية .. يجب التوصل الى تسويات في غالب الاحيان وتحل من خلالها المشاكل بطريقة عقلانية".

لكن روتي، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ 2010 ويقود حاليا ائتلافا حكوميا هشا، قال أن هناك أمثلة في المجتمع "وقعت فيها الزهرية".

واضاف "انظروا الى بريطانيا العظمى. لقد نسي سياسيوها وشعبها ما الذي وصلوا اليه معا .. والآن دخلوا في حالة فوضى".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التقت روتي في جولتها غير الناجحة على عدد من الدول الأوروبية سعت خلالها إلى الحصول على تطمينات بشأن اتفاق البريكست الاسبوع الماضي.

وكان روتي واحدا من بين العديد من الزعماء الذين دافعوا عنها في القمة التي عقدت في بروكسل، على الاقل في تصريحاته باللغة الانكليزية.

ولكن باللغة الهولندية حذر في القمة من أية خطوة لاخراج هولندا من الاتحاد الأوروبي، وقال "إذا كان أحد في هولندا يفكر في أن النيكست هو فكرة جيدة، انظروا الى انكلترا وانظروا الى الضرر الهائل الذي تسبب به البريكست".

وتراقب هولندا بقلق التطورات في بريطانيا، الشريك التجاري الرئيسي والحليف في العديد من القضايا الأوروبية، اثناء استعدادها لمغادرة الاتحاد الاوروبي في 29 آذار/مارس 2019.

ويقول مراقبون أن اعلان الاثنين هو بداية حملة روتي لحزبه الليبرالي في الاستعدادات لانتخابات البرلمان الاوروبي والانتخابات الاقليمية الهولندية العام المقبل.