انت الان تتابع أفضل 5 أفلام عن الملاكمة.. Rocky دخل التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تظل أفلام الملاكمة من أكثر الأعمال التي تجذب الجمهور حول العالم، حتى في مصر، ففيلم النمر الأسود الذي قام فيه أحمد ذكي بلعب دور ملاكم، من الأفلام التي لا تنسى.

تهتم السينما منذ قديم الأزل بتقديم أفلام تعرض حياة رياضيين، فالروح التنافسية العالية التي تقوم عليها الرياضة خاصةً الملاكمة، كانت بمثابة مغناطيس قوي للسينما التي لم تفوت فرصة تجسيد رياضات حماسية في أفلامها، لكن ما السر في جذب هذا النوع من الأفلام الجمهور؟ يعتبر كثير من النقاد أن سر نجاح هذا النوع من الأفلام يكمن ببساطة في حبنا للرياضة ومع قدرة السينما على مضاعفة إحساسنا بالهزيمة او الانتصار وشد أعصابنا لتحميس البطل على الانتصار على غريمه كان من الطبيعي أن تحقق إيرادات كبيرة.

ويستعرض موقع Omaha الأمريكي أبرز أفلام الملاكمة في تاريخ السينما العالمية. 1- فيلم Creed 2 من بطولة مايكي جوردن بي، تيسا تومبسون وسلفستر ستالون، وتدور أحداثه بعد أعوام من تمكن أدونيس كريد من إثبات نفسه كملاكم لا يستهان به تحت قيادة روكي، واقتناصه بطولة العالم للوزن الثقيل، وبينما بدت حياته جيدة بعد



1- فيلم Creed 2 ويستعرض موقع Omaha الأمريكي أبرز أفلام الملاكمة في تاريخ السينما العالمية.1- فيلم Creed 2 من بطولة مايكي جوردن بي، تيسا تومبسون وسلفستر ستالون، وتدور أحداثه بعد أعوام من تمكن أدونيس كريد من إثبات نفسه كملاكم لا يستهان به تحت قيادة روكي، واقتناصه بطولة العالم للوزن الثقيل، وبينما بدت حياته جيدة بعد زواجه من حبيبته بيانكا، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن بزيارة إيفان دروجو الملاكم الروسي (ابن قاتل والد كريد) البلدة، وتحديه كريد في مباراة ملاكمة يخسرها فقط بسبب التقنيات، لكنه يترك كريد مصابًا بشدة فاقدًا الرغبة في الانتصار وعلى مدربه روكي وعائلته أن يعيدوا له إيمانه وثقته بنفسه كي لا يفقد لقبه. الفيلم يعرض في دور السينما حاليًا محققًا إيرادات ضخمة بسبب اشتياق الجمهور لشخصية "روكي" والتي لعبها سلفستر قديمًا.(بنرشحلك الملاكمة.. وايلدر يصف جوشوا بالجبان قبل مواجهة فيوري



2- فيلم Cinderella Man 2- فيلم Cinderella Man من بطولة راسل كرو ورينيه زيلوجر وإخراج رون هوارد، وتدور أحداثه خلال فترة الكساد العظيم التي واجتها أمريكا عام 1930، حيث يظهر رجل يدعى جيمس برادوك، الذي يسعى لأن يكون ملاكما كبيرا، ولكنه يمنى بأول هزائمه، لتصبح مهنته على وشك الانهيار، كما أنه مشتت بين محاولات دفع ديونه والحفاظ على ماء وجهه في الملاكمة، وحماية عائلته التي باتت معرضة للخطر. يعتبر الفيلم واحدا من أفضل أفلام الملاكمة وحظى بتقييم مرتفع على موقع IMDB، وهو أمر منطقي عندما نعلم أن الممثل الرئيسي راسل كرو تعرض لإصابات شديدة خلال تصويره الفيلم، منها كسر في أسنانه وكدمات في رأسه. 3- فيلم Million Dollar Baby 3- فيلم Million Dollar Baby من بطولة كلينت إيستوود وهيلاري سوانك وإخراج كلينت إيستود، ويحكي عن لاعبة ملاكمة طموحة ترغب في التعلم على يد الأفضل، وهو المدرب فرانكي دن، الذي يرفض تدريبها لكنها لا تستسلم وتواصل مشوارها منفردة لإثبات نفسها، ويتثنى لها إثبات قوتها على حلبة الملاكمة في معركة أخيرة. فاز الفيلم بـ4 جوائز أوسكار من بينها أفضل صورة، أفضل ممثلة رئيسية لهيلاري سوانك، أفض ممثل في دور مساعد مورجان فريمان، وأفضل مخرج كلينت إيستوود. 4- فيلم Rocky 4- فيلم Rocky من تأليف وبطولة سلفستر ستالون، ويحكي عن "روكي" الذي يناضل في مسيرته الرياضية ليتحول إلى ملاكم مشهور، وهنا تأتيه الفرصة الذهبية عندما ينظم مباراة ملاكمة بينه وبين الملاكم ذي الوزن الثقيل أبولو كريد بطل العالم في الوزن الثقيل، وبينما كان من المفترض أن هذه مباراة صورية كي ينتصر كريد لكن "روكي" لم يكن يعلم وبذل قصارى جهده للانتصار في المباراة ليضع بطل العالم في موقف سيء. الفيلم كان السبب في تعريف العالم بسلفستر ستالون وبموهبته الكبيرة، وقد دخل الفيلم التاريخ لدى صدوره كونه قدم بممثلين مغمورين وفاز بـ3 جوائز أوسكار. قد يهمك أيضًا..سيلفستر ستالون يتألق في افتتاح فيلمه الجديد «Creed»

" width="400" height="300" frameborder="0"> 5- فيلم The Fighter من بطولة مارك والبيرج، كريستيان بيل وأيمي آدامز، ويحكي عن الملاكم ميكي وارد الذي يجاهد لتحقيق بطولة في الوزن الخفيف في الملاكمة إلا أن تعقيدات عائلته تعوقه، فأخاه المدرب المسئول عنه متورط في جرائم وأعمال إتجار بالمخدرات.

فاز الفيلم بجائزتي أوسكار منهم أفضل ممثل مساعد كريتسان بيل وأفضل ممثلة مساعدة ميلسا ليو. تظل أفلام الملاكمة من الأفلام التي تنال إعجاب الجمهور في جميع أنحاء العالم حتى في مصر، ففيلم النمر الأسود التي قام فيه أحمد ذكي بدور ملاكم من الأفلام التي لا تنسى.

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