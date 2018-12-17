انت الان تتابع لأول مرة.. صلاح «موديل» في مجلة GQ الشهيرة (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:آية أشرف ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٨ م

محمد صلاح

استغلت مجلة GQ الشهيرة، فى نسختها للشرق الأوسط، فوز اللاعب المصرى العالمى محمد صلاح، بجائرة BBC كأفضل لاعب إفريقي للسنة الثانية على التوالي، بعدما قادت أهدافه نادي ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي... وتحت عنوان مو صلاح "السعيد والصاعد الذي لا يمكن إيقافه"، أجرت المجلة حوارًا مفصلًا عن نجم المنتخب المصرى، محمد صلاح، مع ظهور جانب لا نراه كثيرا فى حياته، حيث بدا صلاح كعارض أزياء ينافس أشهر العارضين بفوتوسيشن تضمنت أشهر الماركات التجارية حرصت على إبرازها المجلة.

يذكر أن مجلة "GQ" هى مجلة شهرية عالمية تأسست في عام 1931، وتركز على الموضة والأناقة والثقافة للرجال، وحرصت الأسبوع الماضي على توزيع جوائز المجلة في العاصمة البريطانية لندن، في دورته الـ21، بالتعاون مع مجموعة HUGO BOSS العالمية. في حفل كبير ضم كوكبة من أهم نجوم العالم، ومنهم Abbey Clancy، Katherine