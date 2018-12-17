شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يفتتح أحدث استراحات مصر للطيران بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اليوم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، استراحة مصر للطيران (الجون) بصالة السفر الدولي بمبني الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولى.

وحضر الافتتاح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى والطيار طارق فوزى رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار شريف عزت مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وإيهاب غازى مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات وزارة الطيران ومصر للطيران.

وتعد استراحة (الجون) أحدث استراحات الشركه الوطنية مصر للطيران والتى تم تجهيزها طبقا لأعلى المستويات العالمية وهي أول استراحة يتم افتتاحها منذ بداية تنفيذ خطة التحديث والتطوير الحالية لإستراحات الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال بمطار القاهرة، وقد صممت لتكون نموذج لكافة الاستراحات التى تشملها خطة التطوير والتى تستهدف تقديم خدمة متميزة للركاب وتستوعب الاستراحة ما يقرب من 250 مسافراً وتبلغ مساحتها 392 متر/ مربع، وتحتوي علي كافة وسائل الراحة والرفاهية، حيث تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات فضلا عن خدمة الـ Wi-Fi وشاشات عرض حديثه لعرض أحدث الوسائل الترفيهية.

ويأتي هذا في إطار خطط واستراتيجيات وزارة الطيران المدني لسرعة الإنتهاء من مشروعات التطوير في أسرع وقت، وحرصها الدائم على توفير أفضل الخدمات التى تضاهى أعلى المستويات العالمية لتلبية احتياجات العملاء والمسافرين عبر كافة المطارات المصرية، ومن بينها تطوير وتحديث استراحات شركة مصر للطيران والتى شملت 7 استراحات من حيث البنية التحتية وزيادة المساحة بمبني الركاب رقم (3) ومبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة، ومن المقرر أن تنتهي أعمال التطويرخلال عام، وتصل المساحة الكلية لجميع الاستراحات إلي ما يقرب من 1310 متر/ مربع لتستوعب 1200 راكب يومياً من عملاء مصر للطيران من ركاب درجة رجال الأعمال وركاب شركات تحالف ستار باعتبار مصر للطيران عضو فى تحالف ستار العالمى منذ عام 2008.

وتجدر الإشارة إلى أن استراحات مصر للطيران قد حصلت على مركز متقدم خلال التصنيف الأخير لتحالف ستار العالمى بما يعكس حرص الشركة على مواكبة أعلى المستويات والخدمات المقدمة فى المطارات العالمية.