أردوغان: قد نبدأ عملية عسكرية بسوريا في أي وقت

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الشراكة الاستراتيجية مع أميركا تتطلب "طرد الجماعات الإرهابية" من شرق الفرات في شمال سوريا، كاشفاً أن #تركيا قد تبدأ عملية عسكرية في سوريا في أي وقت.

وشدد أردوغان، خلال كلمة في إقليم قونية، على أن #درع_الفرات عملية في شمال سوريا ستستمر حتى القضاء على آخر إرهابي"، حسب تعبيره، في إشارة إلى مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية المنضوية ضمن قوات سوريا الديمقراطية، حليفة الولايات المتحدة في الحرب على داعش بسوريا.

وأكد أردوغان أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، "رد...