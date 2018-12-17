وزير التعليم: عندنا دكاترة مبتقرأش حاجة بعد التخرج

الشروق - أحمد سعداوي:

شوقي: 50% من طلاب كليات القمة يرسبون في أول سنة كلية

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن عدد الطلاب والطالبات في مصر بلغ 22 مليون طالب، يدرسون في 54 ألف مدرسة داخل 450 ألف فصل، يقوم على التدريس لهم مليون و250 ألف معلم.

وأضاف شوقي، خلال كلمته بجلسة "عرض استراتيجية التعليم"، خلال فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن 25% من طلاب الثانوية يحصلون على أكثر من 95% ويدخلون كليات القمة، فيما تصل نسبة الراسبين من هؤلاء الطلاب عن 50% في أول...