ماي أعلنت إرجاء التصويت على اتفاق "بريكست" إلى الأسبوع الثالث من كانون الثاني

أكّدت رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​، أنّ "​بريطانيا​ سوف تستمر في التعاون مع ​الاتحاد الأوروبي​، وسيكون هناك ترتيبات جديدة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2020"، داعيةً البرلمان إلى "اتخاذ القرار بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سريعًا".

وركّزت، في كلمة لها أمام البرلمان بشأن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، على أنّ "إعادة التصويت على استفتاء "​بريكست​" سيضرّ بمصداقية بريطانيا، وسيؤدّي إلى انقسام المجتمع البريطاني"، مشدّدًة على ",جوب احترام رأي الشعب الّذي صوّت للخروج من الاتحاد الأوروبي".

ولفتت ماي إلى أنّه "لايوجد اتفاق أفضل من الحالي للخروج من الاتحاد الأوروبي"، معلنةً "إرجاء التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى الأسبوع الثالث من كانون الثاني المقبل".