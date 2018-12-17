الخارجية السورية: التحالف الدولي يرتكب المجازر ويستخف بالشرعية الدولية

أكدت ​وزارة الخارجية السورية​ أن "استمرار دول "​التحالف الدولي​" بقيادة ​الولايات المتحدة​ بارتكاب المجازر بحق المدنيين السوريين وتدمير بيوتهم وتخريب مصادر عيشهم وتجاهل ​مجلس الأمن​ ومرجعيته في هذا الصدد تؤكد سلوكها المشين مرة أخرى في استخفافها بالشرعية الدولية". وأوضحت الوزارة، في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن "​سوريا​ تجدد مطالبتها مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياته من خلال التحرك الفوري والجاد لوقف جرائم واعتداءات ومجازر "التحالف الدولي" في سوريا".

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