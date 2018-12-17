كوربن: يجب طرح "بريكست" على التصويت هذا الأسبوع

أعلن زعيم حزب "العمال" البريطاني البريطاني المعارض جيريمي كوربن أنه "يجب طرح اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" على التصويت هذا الأسبوع"، مشيراً إلى أن "ما يجري بشأن تأجيل التصويت على اتفاق البريكست هو أزمة دستورية".
واعتبر كوربن، خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، أن "ماي فقدت الثقة وخسرت الدعم من وزرائها في الحكومة"، مشيراً إلى أن "ما تطرحه ماي هو أن نقبل اتفاقا سيئا أو نرضى باللاتفاق".
وأكد زعيم حزب "العمال" أن "قرار ماي بإرجاء التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس منطقيا".
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