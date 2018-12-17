بلدة ابل السقي أضاءت شجرة الميلاد في الساحة العامة

أضاءت بلدية ابل السقي قضاء ​مرجعيون​، ​شجرة الميلاد​ في الساحة العامة وسط البلدة، بحضور أعضاء المجلس البلدي وحشد من أبناء البلدة وضباط من وحدات ​قوات اليونيفيل​ المنتشرة في المنطقة. وبإسم البلدية رحب الياس اللقيس بالحضور مؤكداً أن "بلدة ابل السقي كانت وستبقى نموذجية وموقعا للوحدة الوطنية والعيش المشترك". وبعد اطلاق المفرقعات جال ​البابا​ نويل موزعا ​الهدايا​ على الأطفال.

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