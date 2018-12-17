فرعية اللجان المشتركة اقرت قانون التوظيف في صناديق الاستثمار الخاص

اعلن رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ ان فرعية ​اللجان المشتركة​ اقرّت الليلة قانون التوظيف في صناديق الاستثمار الخاص بمواده الـ ٣٢ معدّلاً، واحالته الى اللجان المشتركة تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة.

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