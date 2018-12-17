حماده عرض وسفيرة سويسرا إنهاء المرحلة الثانية من ترميم 23 مدرسة رسمية

اجتمع وزير التربية و​التعليم العالي​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال مروان حماده مع سفيرة ​سويسرا​ مونيكا شموتز كيرغوز، يرافقها وفد من وكالة التنمية السويسرية وأركان السفارة، في حضور المدير العام للتربية ​فادي يرق​، ومديرة مشروع التعليم الشامل ​صونيا الخوري​.

وتناول البحث "إنهاء المرحلة الثانية من المشروع الكامل الذي هدف إلى ترميم 23 مدرسة رسمية في الشمال تستقبل زهاء 15 ألف متعلم، وقد استفاد التلامذة في هذه المدارس من الأنشطة المتعلقة بتوفير بيئة آمنة وصحية للتدريس، كم ان هناك خمس مدارس رسمية تتم عملية تقويم حاجاتها راهنا، إلى الترميم وتوفير البيئة الآمنة والصحية للتدريس فيها أيضا وهي من ضمن المرحلة الثانية التي تناولها البحث".

وعبر حماده عن "التقدير والشكر للجانب السويسري"، وأمل أن "يستمر التعاون ليشمل مدارس جديدة في مناطق لبنانية أخرى تحتاج أيضا إلى الترميم ويفيد منها التلامذة ​اللبنانيون​ والنازحون".

وقام الوفد السويسري برفقة المدير العام للتربية للقيام بزيارة ميدانية لإحدى المدارس المرممة في ​الكورة​.