القواس اكد حتمية تمثيل كتلة اللقاء التشاوري في الحكومة المزمع تشكيلها

اعتبر رئيس مكتب الإعلام القطري لحزب "البعث العربي الإشتراكي" ​محمد شاكر القواس​ أن تغييب الأحزاب التاريخية العريقة كالقومي والبعث والكتائب عن التمثيل الوزاري هو بمثابة الإسقاط العملي ل​إتفاق الطائف​ ولأيعاده الوطنية، حيث لم تغب هذه الأحزاب جميعها عن المشاركة في حكومات مابعد الطائف برئاسة الرئيس ​رفيق الحريري​ وسواه.

وحمل القواس كافة أحزاب وقوى السلطة الحالية مسؤولية تغييب الاحزاب القومية والوطنية العابرة للطوائف والمناطق لصالح القوى المذهبية والمناطقية. كما أكد على حتمية تمثيل كتلة اللقاء التشاوري في الحكومة المزمع تشكيلها بأحد أعضائها النواب انطلاقاً من حيثياتهم الشعبية والسياسية والحزبية.