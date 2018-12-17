المحكمة العسكرية ترجئ محاكمة مجموعة كتائب عبد الله عزام

أرجأت ​المحكمة العسكرية​ برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، الى السابع من تموز المقبل ، محاكمة كل من الموقوفين ​نعيم عباس​ و​جمال دفتردار​، والفارين من العدالة سراج الدين زريقات ويوسف شبايطة، المتهمين في جرائم "الانتماء الى ​كتائب عبد الله عزام​ ــ ألوية زياد الجراح، وتنظيم "القاعدة"، بهدف القيام بأعمال إرهابية، وتجنيد أشخاص وتدريبهم على ​السلاح​، وتصنيع المتفجرات وتركيب العبوات الناسفة وزرعها، وتفخيخ سيارات وتفجيرها، ونقل مقاتلين من ​لبنان​ الى ​سوريا​، وإدخال ​صواريخ​ من سوريا الى لبنان وإطلاقها على مناطق وبلدات آهلة بالسكان، بهدف ضرب الاستقرار وزعزعة ​الأمن​. وجاء تأجيل المحاكمة بسبب تغيب وكيلة نعيم عباس المحامية ​زينة المصري​، ما أدى الى تأجيل المحاكمة برمتها".

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