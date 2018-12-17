العسكرية حكمت بالأشغال الشاقة لمتهمين بالقتال مع "داعش" ودعمه لوجستيا

أصدرت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، حكمًا قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقّ المتّهم الفار من وجه العدالة قاسم عبد الواحد، بعدما أدانته بجرم "الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي والقتال في صفوفه في ​سوريا​"، والسجن سنة واحدة للموقوف عبد الله يحيى، بجرم "الانتماء إلى التنظيم الإرهابي وعبر السفر إلى ​تركيا​، ومحاولة التسلّل إلى سوريا عبر مهربين".

وحكمت على السوري أحمد مرجان بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات، وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ"الانتماء إلى "داعش" والقيام بأعمال عسكرية ولوجستية لصالحه".