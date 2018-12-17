ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمستشفى هندي إلى 135 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الهندية ارتفاع حصيلة ضحايا اندلاع حريق بمستشفى بمدينة مومباي، العاصمة الاقتصادية والترفيهية للبلاد، إلى 6 قتلى على الأقل و129 جريحا.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين، عن ضابط بالشرطة الهندية إيه.بي لوخاند قوله إنه يُعتقد أن السبب وراء اندلاع الحريق - الذي نشب اليوم في مستشفى (إي.إس.آي.سي كامجار) الذي تديره الحكومة والمكون من خمسة طوابق في ضاحية "أنديري" ماس كهربائي.

وأضاف لوخاند أن 10 سيارات إطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق، فيما هرعت 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات قريبة.

من جانبه، قال مسئول كبير بالإطفاء بي.إس راهانغديل إن الدخان اجتاح مبنى المستشفى بالكامل وأن رجال الإنقاذ يجوبون جميع الطوابق لمعرفة ما إذا كان هناك مرضى أو عاملون بالمستشفى أو زوار لا يزالون محاصرين هناك، مشيرا إلى أن الحريق اقتصر على الطابق الثالث الذي تم إنقاذ الأطباء والممرضين والمرضى منه.

يذكر أن الحرائق شائعة الحدوث في الهند بسبب مخالفات قوانين البناء وقواعد السلامة، ففي ديسمبر من العام الماضي لقي 15 شخصا مصرعهم جراء اندلاع حريق في أحد المطاعم بمدينة مومباي.