بعد 4 أيام.. السيطرة على حريق "بئر أم عسل" في رأس سدر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - آية السيد :

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء نجاح قوات الدفاع المدنى في إخماد حريق بئر بترول أم عسل التابع للشركة العامة للبترول.

وقال المحافظ إنه جرى غلق البئر تمامًا، مؤكدًا نجاح خطة الهجوم "الشرس" الذي تم صباح اليوم لإنهاء الحريق نهائيًا.

وقدّم المحافظ الشكر إلى كل الجهات المعنية التي ساعدت في السيطرة على الحريق الذي استمر 3 أيام متواصلة.

كان اندلع حريق هائل في البئر

جدير بالذكر أن بئر بترول حقل أم عسل، ولم يسفر الحادث عن وقوع قتلى بينما خلّف 3 إصابات خفيفة باختناق إلى جانب تدمير بريمة بئر البترول بشكل كامل، ومعدات حفر كانت موجودة في المكان.