نيابة الأحداث تحقق مع 3 طلاب بتهمة التعرض لمعلمهم داخل الفصل في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

باشرت نيابة الأحداث في السويس، بإشراف خالد إبراهيم رئيس النيابة، التحقيق مع 3 طلاب بتهمة التعرض لمعلم داخل الفصل، في أحد المدارس الخاصة بحي السويس.

وقال مصدر أمني، إن الرائد احمد ممدوح رئيس مباحث الآداب تواصل مع المعلم الذي حضر إلى مكتبه، وأخبره انه لم يكن يعلم بما حدث إلا من خلال مقطع الفيديو الذي صورته طالبة بالفصل، مضيفا أنه على الرغم من أن صورته لم تظهر في الفيديو إلا أن الواقعة تسببت له في ألم وضرر نفسي ومعنوي لما تعرض له والحال الذي وصل إليه سلوك الطلاب في الاستهانة بالمعلم الذي يعتبر عمود العملية التعليمية.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي اليوم الأثنين، أن مباحث الآداب توصلت لمكان إقامة الطلاب الثلاث "يوسف. م" ، و"عمر. أ" و"محمد.ت" طلاب الثانوية العامة، وألقى القبض عليهم وبعد مناقشتهم جرى حجزهم حتى صباح اليوم الإثنين، ونقلوا مع بقية المتهمين إلى مجمع النيابات والمحاكم للعرض على النيابة.

وفي السياق كشف مصدر قضائي، أن أولياء أمور الطلاب الثلاث توسلوا للمعلم المدعي بالحق المدني، للتنازل أمام وكيل النائب العام عن المحضر، حفاظا على مستقبل أبنائهم من الضياع إذا ما جرى حجزهم وسجنهم لاحقا بدار الأحداث.

وأوضح المصدر، أن النيابة وجهت تهمة التعرض، وليس التحرش لكون الطلاب المتهمين لم يلامسوا جسد المدرس، وإنما لوحوا بأيديهم فقط وتعرضوا له كما ظهر في الفيديو.

وكان حساب باسم مستعار، على موقع "فيس بوك"، نشر مقطع فيديو مصور من داخل فصل مدرسي، ظهر فيه 3 طلاب وهم يتحرشون بمدرس أثناء معاقبته لزميلهم.

وتوصلت مديرية التربية والتعليم لهوية الطلاب الثلاث، الذين ظهرت صورتهم في الفيديو المصور والطالبة التي صورت الفيديو، وفصلتهم 15 يوما متصلة، وهي أقصى عقوبة مقررة وفقا للوائح وزارة التعليم.

كما قررت سلمى الشاعر وكيل وزارة التربية والتعليم فتح تحقيق موسم مع الطلاب الأربعة، للوقوف على ما فعلوه وهل كانت المرة الأولى أم سبق وتكررت قبل ذلك أم لا، وسلوك الطلاب والطالبات مع المعلمين والعاملين بالمدرسة الخاصة.