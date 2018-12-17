انت الان تتابع صلاح بملابس «غريبة» في جلسة تصوير جديدة (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٣٥ م

احتفت مجلة "GQ" الأمريكية الشهيرة بالدولي المصري محمد نجم ليفربول الإنجليزي، ضمن أسبوع الأفراح، بعد أن أسهمت أهدافه في صدارة الريدز لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والفوز على نظيره نابولي الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وضمان التأهل لدور الستة عشر من البطولة القارية، وحصوله على جائزة BBC كأفضل لاعب إفريقى للسنة الثانية على التوالى. "مو صلاح السعيد والصاعد الذى لا يمكن إيقافه".. بهذه الكلمات عنونت المجلة في حوارها المفصل عن نجم الفراعنة، وعرضت صورا لصلاح يظهر فيها كعارض أزياء ينافس أشهر العارضين بفوتوسيشن تضمن أشهر الماركات التجارية.

ويوجد الدولي المصري حاليا مع زميله الكرواتي في ليفربول وصديقه المقرب ديجان لوفرين، في مدينة نيويورك الأمريكية، للاحتفال بعيد الميلاد. وفي سياق آخر أسفرت قرعة دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الإثنين، بمدينة "نيون" السويسرية، عن مواجهة ليون الفرنسى مع برشلونة الإسبانى، روما الإيطالى