- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع صلاح بملابس «غريبة» في جلسة تصوير جديدة (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٣٥ م
احتفت مجلة "GQ" الأمريكية الشهيرة بالدولي المصري محمد نجم ليفربول الإنجليزي، ضمن أسبوع الأفراح، بعد أن أسهمت أهدافه في صدارة الريدز لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والفوز على نظيره نابولي الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وضمان التأهل لدور الستة عشر من البطولة القارية، وحصوله على جائزة BBC كأفضل لاعب إفريقى للسنة الثانية على التوالى. "مو صلاح السعيد والصاعد الذى لا يمكن إيقافه".. بهذه الكلمات عنونت المجلة في حوارها المفصل عن نجم الفراعنة، وعرضت صورا لصلاح يظهر فيها كعارض أزياء ينافس أشهر العارضين بفوتوسيشن تضمن أشهر الماركات التجارية.
ويوجد الدولي المصري حاليا مع زميله الكرواتي في ليفربول وصديقه المقرب ديجان لوفرين، في مدينة نيويورك الأمريكية، للاحتفال بعيد الميلاد. وفي سياق آخر أسفرت قرعة دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الإثنين، بمدينة "نيون" السويسرية، عن مواجهة ليون الفرنسى مع برشلونة الإسبانى، روما الإيطالى
ويوجد الدولي المصري حاليا مع زميله الكرواتي في ليفربول وصديقه المقرب ديجان لوفرين، في مدينة نيويورك الأمريكية، للاحتفال بعيد الميلاد.
وفي سياق آخر أسفرت قرعة دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الإثنين، بمدينة "نيون" السويسرية، عن مواجهة ليون الفرنسى مع برشلونة الإسبانى، روما الإيطالى مع بورتو البرتغالى، وليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح مع بايرن ميونخ الألمانى.
وكان فريق ليفربول قد حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد الماضي على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح بملابس «غريبة» في جلسة تصوير جديدة (صور) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .