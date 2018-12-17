انت الان تتابع إبراهيم العربي: تسهيلات الحكومة تشجع الإنتاج المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٢٧ م

أكد المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، أن الدولة تسعى دائما إلى إقامة العديد من المؤتمرات لزيادة الاستثمار ات الأجنبية على أرض مصر. جاء ذلك على هامش مؤتمر الموردين الأجانب الذي أقيم مؤخرا بمدينة أسوان، مضيفًا أن المؤتمر في نسخته الخامسة يهدف إلى الترويج للمزايا الاستثمارية التي تتميز به، وأكد أن مصر تشهد الآن طفرة اقتصادية نلمسها جميعا، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يتحسن بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وأشار العربي إلى التسهيلات الأخيرة التي بادرت بها الدولة والتي من شأنها تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمار الأجنبي. وفي سياق متصل، أكد المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية، أن مؤتمر الموردين الاجانب بمدينة أسوان خطوة مهمة على طريق التنمية، وذلك من خلال وجود نخبة من المستثمرين الأجانب