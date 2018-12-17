انت الان تتابع الخارجية تكشف حقيقة سحب السفير المصري في روما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٢٢ م
نفت وزارة الخارجية ما تردد عن سحب السفير المصري في روما، هشام بدر. جاء ذلك في رد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على استفسارات من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن صحة ما نُشر على أحد المواقع الإلكترونية نقلاً عما أسماه الموقع "مصدر بالخارجية المصرية"، حول وجود توقعات بأن يعود السفير المصري في روما إلى القاهرة قريبا. واعتبر "حافظ" تلك التكهنات، عارية تماما عن الصحة، مؤكدا استمرار السفير المصري في روما في القيام بمهام منصبه.
وناشد المتحدث باسم الخارجية، وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة وعدم الاستناد إلى أية مصادر مجهولة، والإلتزام بالمعايير المهنية في العمل الصحفي والإعلامي.وفي نوفمبر الماضي، استقبل المستشار نبيل صادق النائب العام، وفدا قضائيا من نيابة روما الإيطالية برئاسة سيرجيو كولابوكو النائب العام المساعد، لمتابعة
وناشد المتحدث باسم الخارجية، وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة وعدم الاستناد إلى أية مصادر مجهولة، والإلتزام بالمعايير المهنية في العمل الصحفي والإعلامي.
وفي نوفمبر الماضي، استقبل المستشار نبيل صادق النائب العام، وفدا قضائيا من نيابة روما الإيطالية برئاسة سيرجيو كولابوكو النائب العام المساعد، لمتابعة نتائج التحقيقات في قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى.
وتبادل الطرفان وجهات النظر والعلاقات الطيبة بين النيابتين، وتطرقت المباحثات إلى ما أسفرت عنه التحقيقات حتى الآن، وعرض كل من الطرفين أحدث ما لديه من مستجدات، حيث قام الوفد الإيطالى بعرض نتائج الفحص الفنى الدقيق لتسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق المترجمة فى خصوص الجزئية الخاصة بالمنطقى المعتمة فى تلك التسجيلات.
اقرأ أيضا: مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية بـ45 مليون يورو
شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تكشف حقيقة سحب السفير المصري في روما على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .