انت الان تتابع الخارجية تكشف حقيقة سحب السفير المصري في روما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٢٢ م

نفت وزارة الخارجية ما تردد عن سحب السفير المصري في روما، هشام بدر. جاء ذلك في رد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على استفسارات من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن صحة ما نُشر على أحد المواقع الإلكترونية نقلاً عما أسماه الموقع "مصدر بالخارجية المصرية"، حول وجود توقعات بأن يعود السفير المصري في روما إلى القاهرة قريبا. واعتبر "حافظ" تلك التكهنات، عارية تماما عن الصحة، مؤكدا استمرار السفير المصري في روما في القيام بمهام منصبه.

وناشد المتحدث باسم الخارجية، وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة وعدم الاستناد إلى أية مصادر مجهولة، والإلتزام بالمعايير المهنية في العمل الصحفي والإعلامي.وفي نوفمبر الماضي، استقبل المستشار نبيل صادق النائب العام، وفدا قضائيا من نيابة روما الإيطالية برئاسة سيرجيو كولابوكو النائب العام المساعد، لمتابعة