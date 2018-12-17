انت الان تتابع السيسي يكشف تفاصيل محادثاته مع مستشار النمسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٢ م

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستشار النمسا يباستيان كورتس، خلال زيارته فيينا، اليوم الإثنين، وأعرب الرئيس عن سعادته البالغة بزيارة النمسا التي تربطها بمصر علاقات وثيقة يطمح لتعزيزها مستقبلًا، إذ قال في مؤتمر صحفي مشترك، مع مستشار النمسا: "أتقدم بالشكر للمستشار النمساوى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وأثق بقدراته كشاب سياسي واعد في العمل المشترك لدعم العلاقات بين البلدين". وأضاف: "علاقات مميزة تربط البلدين، ونحن حريصون على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، فضلًا عن مواصلة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكد "السيسي" تطلع مصر لأن تساهم الزيارة في تعزيز التعاون مع النمسا في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، منوها بأهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين والعمل على زيادة التبادل التجاري. وتابع: "تطرقنا إلى التطورات على الصعيد الإقليمي والجهود التي تبذل للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة،